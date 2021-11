Multisports. Le bilan du week-end sportif des clubs rouennais 

Après deux victoires consécutives, Quevilly Rouen Métropole s'est incliné (0-1), ce vendredi 21 février, face à l'équipe de Concarneau lors de la 23e journée de National. Les joueurs d'Emmanuel Da Costa sont 14 du classement de National.

Le Football Club de Rouen n'y arrive plus. Les joueurs de David Giguel se sont de nouveau inclinés (2-0) face à la réserve d'Angers et reste sur quatre matches sans victoire. Les Diables Rouges sont actuellement 3e du classement de National 2.

De son côté, le Club Municipal Sportif d'Oissel reste sur une série de six matches sans victoire. Les Bleus et Blanc ont été tenus en échec par l'Entente SSG lors de la 20e journée de National 2 et sont donc avant dernier du classement.

Ce vendredi 21 février 2020, pour la 21e journée de Pro D2, Rouen Normandie Rugby s'est incliné, en toute fin de rencontre (17/18) contre Soyaux/Angoulême.

Lors de la 44e journée de Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se sont imposés chez le leader, les Brûleurs de Loups de Grenoble lors de la séance de tirs au but 4-3, ce vendredi 21 février. Les Rouennais sont en deuxième place du classement de la Ligue Magnus.

Enfin en Roller Hockey, les Spiders de Rouen (6e) se sont imposés contre l'Ass Roller Hockey Pont de Metz (4e), sur le score de 9 à 8, samedi 22 février.