No Doubt dévoile son nouveau single "Push and Shove"

No Doubt revient avec "Push and Shove", savant mélange des genres autour de sonorités rock et dancehall et des tempos bien distincts. La piste a même été qualifiée de "Bohemian Rhapsody" par le bassiste Tony Kanal dans le Rolling Stone.

Côté production c'est Diplo qui est aux commandes, après s'être fait remarqué dans "Run the World" de Beyoncé l'an passé.

La promo du nouvel album de No Doubt avait déjà commencé depuis la période estivale avec le titre "Settle Down", un morceau arômatisé de pop et de reggae, mais qui n'a pas connu un véritable succès dans les charts américains, d'ou la sortie prématurée du nouveau single "Push and Shove".