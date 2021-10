Une série dérivée du "Flic de Beverly Hills"

Une suite est bel et bien attendue pour "Le Flic de Beverly Hills" dans un format plus compact, sous la forme d'une série télévisée. Il s'agirait de suivre le fils d'Axel Foley qui va tenter de se détacher de l'emprise de son père. Quant aux chaines en compétition pour la diffusion ce sont ABC, Fox, NBC et CBS.

Et surprise, ce sont Eddy Murphy et Shawn Ryan ("The Shield) qui se sont chargés de confier le projet aux diffuseurs.

Aux dernières nouvelles ce premier incarnerait le rôle d'Axel Foley. Maintenant il ne reste plus qu'à savoir si l'une des chaines donnera son accord pour diffusion.