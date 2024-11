Argentan. Des animations à la déchetterie pour sensibiliser à la réduction des déchets

C'est une sortie qui devrait plaire à toute la famille. Du 21 au 23 novembre, le Sitcom d'Argentan propose différentes activités pour sensibiliser les petits et les grands au climat et à la réduction des déchets. "On a la fresque du climat, qui permet de réfléchir à l'impact de notre consommation sur l'environnement, explique Arnaud Potocki, chargé de communication du Sitcom. On a aussi un atelier très ludique sur l'évolution de nos modes de consommation", poursuit-il.

Jeudi 21 novembre, le Sitcom d'Argentan propose une visite de la déchetterie à 14h et 15h30. Les autres ateliers ont lieu dans une salle située juste en face du bâtiment. "Le but, ce n'est pas de donner des leçons, rassure Arnaud Potocki. L'idée, c'est plutôt d'échanger et de comprendre. Chaque citoyen fait des bons gestes et l'essentiel, c'est de les partager."

Une foire gratuite vendredi et samedi

Les organisateurs mettent en place une collecte de textile jusqu'à samedi. Dans la salle des activités, de nombreux jouets en parfait état seront aussi donnés lors d'une foire gratuite, de vendredi à samedi midi. "Ce sont des jouets que nous avons récupérés à la déchetterie. Il y a aussi des bijoux et d'autres objets, détaille Arnaud Potocki. Les fêtes de fin d'année approchent et certaines familles n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux. Le but, c'est de dire que l'on peut se débarrasser de tous ces objets utilement en les donnant", conclut-il.

Si vous avez des objets en bon état, vous pouvez venir les apporter sur place pour leur offrir une seconde vie.