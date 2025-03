L'Aigle. Rando écolo, foire aux arbres… une semaine pour sensibiliser à l'environnement

C'est parti pour la semaine verte à L'Aigle. La Ville organise la 4e édition de cet événement pour sensibiliser à l'environnement et aux initiatives écoresponsables. Plusieurs animations sont organisées du lundi 3 au dimanche 9 mars. Les habitants inscrits ont par exemple pu, lors de la première journée, visiter le service de gestion des déchets de l'intercommunalité (Smirtom).

Roue de vélo et bouteilles dans la nature

Mercredi, une "rando écolo" au départ de l'office de tourisme est proposée par la ville avec le Smirtom de 14h à 16h. Sur un parcours de 5km, l'objectif est de nettoyer les rues et parcs traversés. Ce qui est le plus souvent retrouvé ? "Ça peut être une roue de vélo. On a beaucoup de canettes, de bouteilles et de mouchoirs", explique Agathe Biarrotte, en charge du développement durable à la municipalité.

L'après-midi se termine par la pesée des déchets pour comparer avec la ramasse de l'année précédente. "En espérant qu'on en ait beaucoup moins et que ce soit plus une rando qu'une rando écolo", conclut Agathe Biarrotte.

Une foire aux arbres animée

Après une sensibilisation sur les rivières de la ville auprès des enfants en maternelle, la semaine s'achève par l'habituelle foire aux arbres samedi 8 et dimanche 9 mars, sur les places Boislandry et de l'Europe. Elle va réunir 29 exposants, notamment des pépiniéristes, des horticulteurs et des paysagistes.

Dans le cadre de la semaine verte, qui se greffe à cet événement plus ancien, un marché de producteurs locaux s'installe également. Sont aussi prévus des ateliers sur les teintures naturelles et la musique verte, ainsi que des déambulations en lien avec l'environnement, samedi à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. La foire, elle, est ouverte de 10h à 19h.