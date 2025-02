Alençon. La foire Ornexpo continue d'attirer les visiteurs

La foire Ornexpo, qui se déroule jusqu'au 3 mars au parc Anova d'Alençon, attire chaque année de nombreux visiteurs. Cette édition 2025, qui met à l'honneur le vélo, n'est pas en reste, car plusieurs milliers de visiteurs sont attendus. La présence de grands noms du cyclisme français, comme Laurent Jalabert et Bernard Thévenet, les 1er et 2 mars, n'y est sûrement pas pour rien… La plupart des visiteurs sont d'ailleurs attendus ce week-end, et plusieurs animations sont prévues.

Des visiteurs réguliers

C'est la deuxième fois en 20 ans que Daniel et Brigitte Coquerel se rendent à la foire Ornexpo. "On est venus redécouvrir le concept. L'ambiance est bonne, on fait des découvertes et on apprend des choses", explique le couple.

"On vient avant tout pour se promener, sourit Béatrice Arsène, qui ne rate pas souvent ce rendez-vous annuel. On aime bien voir les nouveautés et on voit du monde", poursuit-elle.

Une centaine d'exposants

Au total, une centaine d'exposants se partagent les 10 000 mètres carrés du salon. Si certains viennent tous les ans, Sébastien Blondel, lui, expose ici pour la première fois. "L'important, c'est de continuer de faire connaître la marque. La date et l'emplacement sont idéaux, c'est très pratique pour nous", confie-t-il.