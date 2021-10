Les priorités du nouveau préfet bas-normand

Au sommet de la pile de dossiers légués par son prédécesseur, Didier Lallement, il a déjà fait un premier tri. "La priorité, ce sont les sujets industriels, notamment ceux qui touchent à l'automobile", a ainsi assuré ce natif de Sancerre dans le Cher. Sans les nommer, il faisait ainsi allusion à la reconversion du site d'Honeywell à Condé-sur-Noireau, qui fermera en juin 2013, mais aussi aux sous-traitants régionaux du groupe PSA.

2014, une année à enjeux

Ancien préfet secrétaire général de la préfecture de Paris de 2005 à 2008, et directeur de cabinet de police de 2003 à 2004, il n'en oublie pas moins la sécurité routière, alors que la Basse-Normandie compte actuellement 13 morts de plus qu'en 2011, à pareille époque. Il a également coché dans son agenda l'année 2014, "synonyme de gros enjeux pour la Basse-Normandie avec le 70e anniversaire du débarquement et les jeux équestres mondiaux notamment".

Michel Lalande a aussi prévu d'être à l'écoute "de la société civile et notamment du monde associatif qui joue un rôle essentiel en matière de solidarité". Son tout récent poste de préfet à la Réunion lui a permis de découvrir les enjeux de la mer. "Et je suis ravi que le littoral soit un sujet majeur pour la Basse-Normandie."

Audio > Michel Lalande a ciblé deux priorités, pour ses premiers jours en Basse-Normandie.