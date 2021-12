Plus que 4 jours pour pêcher saumons et truites

Les amateurs de saumons et de truites n'ont plus que quatre jours pour pêcher sur les bassins de la Saire, la Sée et la Sélune.

En effet, le total admissible de captures (TAC) est atteint pour le saumon atlantique. Un arrêté préfectoral interdit donc la pêche de cette espèce à partir du 18 août.

Afin d’assurer une meilleure protection de cette espèce sur la Sée et La Sélune, l'interdiction de pêche est étendue par arrêté préfectoral à la truite de mer, les techniques de pêche de cette espèce étant similaires à celle du saumon.