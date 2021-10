L'éphéméride-agenda du mardi 21 août 2012

Voici l'éphéméride du mardi 21 août:



MARDI 21 AOUT 2012

------------------



234e jour de l'année



SAINT-CHRISTOPHE

Patron des voyageurs. La légende veut qu'il ait porté l'enfant Jésus sans l'avoir reconnu pour lui faire traverser un gué

Les Christophe sont volontaires et émotifs

Couleur : le bleu, chiffre : le 4



QUELQUES 21 AOUT

----------------



1609 : Galilée présente au doge de Venise sa lunette astronomique, considérée comme le premier télescope

1911 : vol de la Joconde au Louvre

1947 : mort du contructeur automobile Ettore Bugatti

1980 : mort du chanteur Joe Dassin

1982 : mort du roi du Swaziland, Sobhuza II après 61 ans de règne

1983 : assassinat de l'opposant philippin Benigno Aquino

1986 : au Cameroun, 1.746 personnes tuées par des émanations de gaz toxiques d'origine volcanique aux alentours du lac de Nyos



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 06H54 et se couche deux minutes plus tôt à 20H53

Le dicton : "pluie violente à la Saint-Christophe peut mener à la catastrophe"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

PARIS - 08h30 - Petit déjeuner de la Majorité - Hôtel Matignon.

PARIS - 09h30 - Entretien du Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes - Hôtel de Matignon - 57 rue de Varenne 7e.

PARIS - 11h00 - Entretien du Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères - Hôtel de Matignon - 57 rue de Varenne 7e.

PARIS - 13h00 - Déjeuner entre le président de la République François Hollande et Jean-Marc Ayrault, Premier ministre - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e.

PARIS - 15h00 - Entretien du Premier ministre Jean-Marc Ayrault avec Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur - Hôtel de matignon - 57 rue de Varenne 7e.



ECONOMIE

--------

PARIS - 09h00 - Auchan : petit déjeuner de presse sur "Les garanties prix de la rentrée des classes à Auchan et les premières tendances de la rentrée des classes" - Restaurant les Editeurs - 4 carrefour de l'Odéon 6e.



SOCIAL

------

NANTERRE - Décision au conseil des prud'hommes de Nanterre concernant 59 employés d'une "société fantôme", Litwin, qui réclament des salaires impayés en raison d'un imbroglio juridique. Décision mise à disposition au greffe.

PARIS - 14h00 - A l'occasion du versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), visite de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et de Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille, dans une CAF (centre d'allocations familiales) - 67/69 avenue Jean Jaurès 19e.



EDUCATION

---------

PARIS - 10h00 - Conférence de presse de Familles de France sur les coûts de la rentrée scolaire 2012 - Salle Archambault - 28 place Saint Georges 9e.



CULTURE

-------

NICE - Concert de Madonna à Nice.