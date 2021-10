Ford dévoile une Shelby GT500 Cobra de 850ch

Ce modèle exceptionnel, unique pour le moment, reprend le kit carrosserie Shelby associé à sa fameuse peinture bleue à bandes blanches.



Pour concevoir cette édition spéciale, Ford et Shelby sont partis du V8 de 662ch de la Mustang Shelby GT500 et ont réussi à gagner près de 200ch en remplaçant son compresseur d'origine. Cette puissance accrue a demandé quelques adaptations comme l'apparition à l'arrière de pneus hautes performances d'une largeur de 345mm et l'adoption de jantes inédites.



La célébration des 50 ans de l'AC Cobra



Cet exemplaire unique a été dévoilé à la Rolex Monterey Motorsports Reunion, qui s'est tenue sur le circuit de Laguna Seca (Californie), du 17 au 19 août derniers, et qui a célébré le cinquantième anniversaire de la Cobra.



Pour l'anecdote, Ford annonce également avoir renommé l'une des routes de son centre d'essais de Dearborn en mémoire de Carroll Shelby.



Shelby a été à l'origine des sportives Ford les plus légendaires, comme la Cobra, la GT40 et plusieurs générations de Mustang.