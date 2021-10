Caen-Clermont (4-0) : Malherbe se veut intraitable à domicile

Faire de d’Ornano une forteresse. Depuis le début de la saison, le coach malherbiste, Patrice Garande n’a de cesse de rappeler que pour accrocher le bon wagon de cette Ligue 2, ses joueurs doivent se montrer intraitables à domicile. Ce deuxième succès de la saison à domicile, acquis ce vendredi 17 août contre Clermont (4-0), n’a donc pas manqué de le ravir.



Surtout Malherbe semble s’être rassuré sur son potentiel et son rôle d’équipe-phare à jouer dans ce championnat. D’emblée projetés vers l’avant, les Rouge et Bleu se montraient une première fois dangereux sur corner quand Fayçal Fajr trouvait une la tête, mal ajustée, de Livio Nabab (5e). Ce n’était que partie remise. Au quart d’heure de jeu, même combinaison. Mais cette fois, l’attaquant caennais vit sa reprise contrée par la défense clermontoise. Mathieu Duhamel, en embuscade, en profita alors pour crucifier Fabien Farnolle, impuissant sur sa ligne de but (1-0, 15e).



Plus à l’aise techniquement dans l’entrejeu, notamment grâce aux qualités techniques d’Alexandre Cuvillier et de Laurent Agouazi, Malherbe se retrouva à deux doigts de faire chavirer le navire auvergnat quand Livio Nabab dévia le cuir pour Jean Calvé, qui bien lancé côté droit, adressa un bon ballon en retrait à destination d’Alexandre Cuvillier. Le joueur prêté par Nancy cette saison au SMC, vit sa reprisse mourir au pied du poteau droit de Fabien Farnolle (19e).



Sûr de son fait



Toujours dominateurs dans le jeu, les Malherbistes peinaient cependant à se procurer de nouvelles occasions franches. Peu avant la mi-temps, Livio Nabab sonnait une première fois l’alarme en adressant une lourde frappe non cadrée, (43e), mais surtout, Jérémy Sorbon, à la reprise d’un coup-franc exécuté par Fayçal Fajr, se chargeait de donner le coup de grâce (2-0, 43e).



Au retour des vestiaires, Caen se rendait la tâche encore plus facile en ajoutant un troisième but. Alexandre Cuvillier faisait tout le travail côté gauche avant de centrer. Livio Nabab reprenaient instantanément du gauche et permettait à Malherbe de tripler la mise (3-0, 54e).



La réussite bas-normande ne semblait pas susciter de réaction d’orgueil adverse. Tout le loisir était alors donné aux Rouge et Bleu de gérer tranquillement leur avance. Et de reculer. Un peu trop peut-être. Mais après quelques minutes de flottement, les Caennais reprenaient le contrôle des opérations. Pour parachever ce succès logique, Laurent Agouazi adressait une transversale à destination de Jean Calvé qui d’une reprise de volée parfaite offrait un geste de grande classe aux quelque 4 000 spectateurs présents (90e, 4-0).



CAEN-CLERMONT : 4-0 (2-0)

4e journée de Ligue 2, vendredi 17 août



Buts : Duhamel (15e), Sorbon (43e), Nabab (54e) et Calvé (90e) pour Caen.

Carton jaune : Sylla (55e) pour Clermont

Caen : Perquis - Seube, Sorbon, Wagué, Calvé - Agouazi, Cuvillier (Poyet, 67e), Guerreiro, Fajr (Mboné, 88e), Nabab - Duhamel (Moulin, 73e).

Clermont : Farnolle - Bockhorni, Imorou (Fomen, 59e), Esor (Capelle, 61e), Salze - Saïss, Ekobo, Lacombe (Armand, 71e), Bayod, Sylla - Dembele