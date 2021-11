CAEN-MONACO (3-0) : Malherbe s’impose en patron

Tous les matchs au sommet entre équipe du haut de tableau n’accouchent pas toujours d’une telle entame de match. Caennais comme Monégasques n’avaient pas forcément envie de passer par le round d’observation pour en découdre. Les hommes de Patrice Garande s’offraient une première offensive sur un contre, mais la missive malherbiste n’attrapait pas le cadre adverse (2e). La mainmise des Rouge et Bleu sur la partie se confirmait quand Nicolas Seube, d’une reprise minutieuse, voyait son ballon frôler le poteau droit de Danijel Subasic (8e).



Monaco, un peu à la peine dès lors qu’il s’agissait de se projeter vers l’avant, réagissait sur phase de jeu arrêtée. A la suite d’une touche, le défenseur central de la Principauté, Andrea Raggi, héritait d’un bon ballon à quelques mètres du but de Damien Perquis. Mais sa frappe trop écrasée trouvait la niche du portier caennais (11e).



Ce rappel à l’ordre ne perturbait guère les Caennais qui reprenaient leur marche en avant. A la suite d’un corner mal renvoyé par la défense malherbiste, Mathieu Duhamel déposait le cuir de la tête dans le but adverse, pour l’ouverture du score (1-0, 17e). Six minutes plus tard, l’attaquant bas-normand s’offrait un-contre-un avec le gardien adverse. Maladroit, il butait sur ce dernier, manquant du même coup l’opportunité de doubler la mise (23e).



Coup de théâtre favorable



Les visiteurs sortaient de leur tanière, quand Yannick Ferreira Carrasco, d’une frappe anodine, trouva le poteau de Damien Perquis (41e). Alors que les deux équipes auraient pu se retrouver à égalité sur ce coup là, la rencontre bascula en faveur des Malherbistes quelques instants plus tard. Livio Nabab parfaitement lancé dans la profondeur partait au duel avec Danijel Subasic. D’une courte tête, l’attaquant caennais parvenait à effacer le portier monégasque qui le percutait alors de plein fouet. Sans hésiter, l’arbitre, Alexandre Castro, sortait le carton rouge. La faute ayant était commise en dehors de la surface de réparation, Alexandre Cuvillier s’exécutait sur coup-franc. Sa frappe parfaitement enveloppée trouvait le petit filet de Martin Sourzac, tout juste entré en jeu (2-0, 45e).



Au retour des vestiaires, les hommes de Patrice Garande se contentèrent de gérer leur avance, évoluant relativement bas pour réduire les espaces. Les Monégasques ne parvenaient à se montrer dangereux que sur corner. Au grand dame des 13 000 supporters présents, les Rouge et Bleu ne profitaient guère de leur supériorité numérique, peinant même à construire leurs offensives dès lors qu’il s’agissait d’attaquer.



Mais pour la deuxième fois de la soirée, Malherbe allait trouver la faille sur coup de pied arrêté. Jean Calvé servait Livio Nabab, qui d’une tête au premier poteau crucifiait Martin Sourzac (3-0, 70e). Malherbe aurait même pu ajouter un quatrième but si le gardien de la Principauté ne s’était pas parfaitement détendu sur un nouveau coup-franc botté par Neeskens Kebano. Avec ce succès, Malherbe se repositionne sur le podium, passant devant Guingamp, tenu en échec sur sa pelouse par Arles-Avignon (0-0).



CAEN-MONACO : 3-0 (2-0)

Mardi 12 décembre 2012 - 17e journée de Ligue 2

Buts : Duhammel (17e), Cuvillier (45e) et Nabab (70e)

Carton jaune : Seube (63e) pour Caen

Carton rouge : Subasic (43e) pour Monaco



Caen : Perquis - Calvé, Sorbon, Pierre, Guerreiro - Moulin (Kebano, 70e), Seube, Cuvillier, Montaroup (Raineau, 66e), Nabab - Duhammel (Traoré, 70e)

Monaco : Subasic - Kagelmacher, Tzavellas, Raggi, Wolf (Adriano, 82e) - Mendy (Sourzac, 45e), Carrasco (Ocampos, 80e), Dirar, Poulsen - Touré