SM Caen - US Créteil (3-0) : le plus logiquement du monde

Il fait bon porter la tunique du centenaire du Stade Malherbe en ce début de saison 2013-2014. Face à un adversaire en confiance après deux succès en autant de journées, les hommes de Patrice Garande ont eu besoin d’une bonne vingtaine de minutes pour prendre la mesure d’une équipe venue en terre normande sans complexe. Les deux premières tentatives mal cadrées de Mathias Autret (10e) et de Mathieu Duhamel (11e) offraient déjà quelques signes avant-coureurs des bonnes intentions des locaux.

La délivrance vint alors d’un éclair de Jérôme Rothen qui d’une seule passe dans le dos de la défense adverse, plaça Mathias Autret sur la voie royale. L’ancien Lorientais trouva alors l’ouverture d’un subtile plat du pied (1-0, 24e). La bande d’Agouazi imposa alors le plus logiquement du monde son jeu. Les imprécisions du début de match disparurent au fur et à mesure pour accoucher d’un jeu plus fluide. Mais c’est finalement sur un coup du sort que les Rouge et Bleu doublèrent la mise. Mathias Autret envoya alors un corner bien enveloppé dans la surface de réparation. Jonathan Kodjia et Molla Wagué vinrent alors disputer le ballon, mais dans la confusion, le défenseur francilien Ibrahima Seck marqua contre son camp (2-0, 43e).

Confiance évidente

Au retour des vestiaires, les Malherbistes poursuivaient leur marche en avant. Les gestes techniques et le plus souvent réussis de Mathias Autret, les reprises de volée tentées par Jonathan Kodjia ou encore les accélérations de l’excellent Ngolo Kanté témoignaient d’une confiance évidente. Maîtres des débats, les Caennais s’offraient même un troisième but de Mathieu Duhamel (3-0, 78e), suit eà une superbe accélération de Livio Nabab. Cette réalisation eut d’ailleurs le don d’effacer une première partie de soirée compliquée pour l’avant-centre bas-normand, qui jusque là n’avait pas su profiter des trois face-à-face qu’il eut (38e, 47e et 63e).Ce succès permettra probablement aux Malherbistes d’atteindre, quoiqu’il arrive, l’objectif fixé par Patrice Garande avant l’ouverture du championnat : être sur le podium à la fin du mois d’août. Avec un tel potentiel, tous les espoirs sont permis.

La feuille de match

SM Caen - US Créteil : 3-0 (2-0)Le vendredi 16 août 2013 - 3e journée de Ligue 29 966 spectateursButs : Autret (24e), Seck (43e, csc) et Duhamel (78e) pour CaenCartons jaunes : Kodjia (3àe) pour Caen, Seck (25e) pour CréteilCaen : Perquis - Seube, Felipe, Wagué, Appiah - Agouazi (Pierre, 69e), Rothen, Kanté (Fajr, 80e) - Autret, Duhamel, Kodjia (Nabab, 71e)Istres : Kerboriou - Mahon de Monaghan, Di Bartolomeo, Da Cruz Gomes, Pereira Loureiro (Ikoko, 64e) - Seck, Ndoye, Belvito, Andriatsima - Ribeiro Perreira (Ikoko, 46e), Lesage (Essombe, 57e)

