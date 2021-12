Duhamel avant Caen-Créteil : "Je me sens moins seul devant"

Deux buts en deux matchs... et voilà l'attaquant caennais Mathieu Duhamel qui réalise son meilleur début de saison sur le plan comptable de sa carrière. Mais qu'est-ce que deux rencontres au regard d'une saison. L'ancien Messin n'entend pas baisser le pied, lui qui se sent "beaucoup moins seul" que la saison passée sur le front de l'attaque. "Je suis bien aidé par les joueurs de côté et le milieu de terrain, j'ai plus de ballons que la saison passée et j'ai aussi l'impression de ne plus être seul dans le pressing".

Il entend d'ailleurs en profiter pour faire déjouer les Franciliens. "Créteil est le genre d'équipe qui n'aime pas le pressing, prévient-il. On va tomber sur une formation très physique et il va donc falloir jouer avec nos qualités, notamment techniques au milieu de terrain." Un troisième but en autant de rencontres en championnat ne serait pas non plus pour lui déplaire, lui qui dit "tout vouloir faire pour que Malherbe monte en Ligue 1".

