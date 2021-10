Fécamp. L'état civil fait peau neuve : modernité et luminosité

Oubliez les anciens locaux de l'état civil de Fécamp, où il était difficile, par manque d'espace, de profiter pour les usagers d'une zone d'intimité. Ça, c'était avant. Les nouveaux locaux (toujours situés au sein de l'hôtel de ville), inaugurés le 6 janvier, après trois mois de travaux, ont été agrandis. Ils passent de 130 à 180 mètres carrés. Ce service présente un tout nouveau visage : agencement repensé, mobilier moderne et murs lumineux. L'une des principales nouveautés concerne la mise en place d'un système de gestion des files d'attente, à l'aide d'une borne interactive (qui sera installée début février). Mais il existe toujours un accueil physique, pour ceux qui ont besoin de réponses à leurs questions ou pour le public pas très à l'aise avec le numérique. Autre évolution : quatre bureaux supplémentaires ont pu être créés, permettant d'accueillir davantage de personnes en toute confidentialité. "Il s'agit de faire en sorte que les usagers soient accueillis de façon plus agréable et que les agents de Fécamp puissent travailler dans des conditions plus intéressantes. Je pense que le pari est réussi", se réjouit Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp.

Plus de 10 000 demandes traitées chaque année

Au niveau effectif, pas de changement. Dix personnes accueillent toujours le public à l'état civil, qui se déplace pour réaliser différentes démarches. Aussi bien pour des moments heureux (comme le PACS, le mariage, la naissance) que malheureux, à l'image du décès. Les nouveaux locaux de l'état civil sont composés de deux bornes pour les cartes d'identité et les passeports. Il y a aussi un espace plus confidentiel pour les naissances, les décès, les mariages et les PACS, ou encore un bureau dédié aux élections. Plus de 10 000 demandes sont traitées chaque année par ce service.