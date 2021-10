Musique. Les années 90 ne sont pas mortes !

C'est une étape symbolique que vient de franchir Smells like teen spirits : son clip a été vu plus d'un milliard de fois ! Le titre du groupe de grunge Nirvana devient ainsi le 2e clip des années 90 le plus vu sur Internet.

Il reste derrière November Rain des Guns N' Roses, qui cumule 1,2 milliard de vues, mais devant The Cranberries et Zombie qui complètent la marche du podium. Eux n'ont pas encore franchi la barre symbolique avec "seulement" 979 millions de vues.