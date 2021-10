Le top 10 des clips les plus vus sur Youtube

Une récente étude américaine a montré que 64% des ados préféraient se connecer à Youtube pour écouter de la musique et par la même occasion regarder les clips de leurs chanteurs ou groupes favoris.

La plateforme de partage vidéo est donc devenue incontournable pour les artistes qui y postent leurs clips aussitôt mis en boîte et montés. Et au petit jeu du plus grand nombre de vues, c'est J-Lo qui remporte la mise avec le clip "On The Floor" feat. Pitbull. Elle totalise plus de 586,6 millions de visionnages. Voici le classement des 10 clips les plus cliqués :

1 - J-Lo : "On The Floor" feat. Pitbull : 586.6 millions

2 - Shakira : Waka waka (this time for Africa), l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2010 : 489,2 millions

3 - Eminem : The Way you lie feat. Rihanna : 488,9 millions

4 - Lady Gaga : Bad Romance : 483,4 millions.

5 - LMFAO : Party Rock Anthem feat. Lauren Bennett, GoonRock : 475,9 millions

6 - Michel Télo : Ai se eu te pego : 421,5 milions

7 - Eminem : Not afraid : 357,3 millions

8 - Bruno Mars : The lazy song : 326,2 millions

9 - Adele : Rolling in the deep : 324,6 millions

10 - Katy Perry : Firework : 315,4 millions

A noter que le premier Français se classe au-delà de la 50e place. Il s'agit de David Guetta avec "Turn Me On" feat. Nicki Minaj. Il totalise 133,5 millions de vues en 7 mois de présence sur Youtube.

Ci-dessous les clips des 5 premiers de ce classement