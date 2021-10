Le créateur d'ET et du monstre d'Alien est mort

Les causes de son décès à l'hôpital de Lamezia Terme, où il résidait depuis une dizaine d'années, n'ont pas été communiquées par le conseiller régional à la Culture, Mario Caligiuri qui a annoncé sa mort.



"Avec Rambaldi, disparaît un des génies internationaux du cinéma, un magicien des effets spéciaux", a indiqué M. Caligiuri.



Né le 15 septembre 1925 à Vigarano Mainarda, près de Ferrare dans le nord-est de l'Italie, M. Rambaldi avait reçu à trois reprises la prestigieuse statuette holywoodienne pour les effets spéciaux du King Kong, Alien et ET.



Géomètre et diplômé de l'Académie des beaux arts de Bologne (centre-nord), il avait commencé à fréquenter les milieux du cinéma en 1956 en réalisant un dragon de 16 mètres de long pour le film Sigfrido de Giacomo Gentilomo.



Il a travaillé notamment pour des réalisateurs italiens connus comme Mario Monicelli ou Marco Ferreri (La Grande Bouffe), Pier Paolo Pasolini et Dario Argento (Profondo Rosso, 1975).



Sa rencontre avec les grandes productions hollywoodiennes lui permettra d'affiner sa capacité à concevoir des effets spéciaux utilisant la mécatronique, combinaison entre l'électronique et la mécanique.



Pour le King Kong de John Guillermin (1976), il conçoit un gigantesque singe hurlant de 12 mètres de haut, qui sera en réalité peu utilisé, et un bras mécanique pour les reprises en gros plan de l'actrice protagoniste Jessica Lange.



En 1979, il contribue aux côtés de Hans Ruedi Giger à la création de la monstrueuse pieuvre du film de Ridley Scott, Alien.



En 1982, il imagine son chef d'oeuvre, ET, le petit extra-terrestre tendre et drôle, protagoniste du film de Steven Spielberg qui va émouvoir le monde entier.



Il avait aussi collaboré à d'autres films connus comme Rencontres du troisième type (1977, Spielberg) et Dune de David Lynch en 1984.