L'actrice Valérie Benguigui est morte à 47 ans

Paris-Match annonce le décès de l'actrice Valérie Benguigui à seulement 47 ans. La comédienne se "battait contre un cancer du sein" d'après le magazine. Sa mort vient d'être confirmée par son agent.

L'admirable comédienne se serait éteinte dans la soirée du lundi 2 septembre.

Célèbre aussi bien au théâtre, au cinéma qu'à la télévision, Valérie Benguigui a été emportée par un cancer quelques mois après son César du meilleur second rôle féminin reçu en février dernier pour le film "Le Prénom".

Ancienne des cours Florent, Valérie Benguigui a entamé sa carrière en 1986 au cinéma dans "On a volé Charlie Spencer !" de Francis Huster. Le 7e Art lui a offert de nombreux seconds rôles, dans "La Vérité si je mens !" (1997), "Mes amis" (1999), "Je préfère qu'on reste amis" (2005) ou encore"Comme t'y es belle" (2006).

A la télévision, la comédienne a brillé dans "Palace" à la fin des années 1980 et plus récemment dans la série judiciaire "Avocats et associés" au début des années 2000. Elle avait également participé à "Kaamelott" face à Alexandre Astier.

Mais le théâtre était la vraie passion de Valérie Benguigui, notamment la mise en scène. Elle avait ainsi dirigé Charlotte de Turckheim et Valérie Lemercier sur les planches. Pour la comédie, elle avait joué dans "Pour ceux qui restent" (2005), "La Mémoire de l'eau" (2007) et, surtout, "Le Prénom" de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière (2010), qui lui avait offert une nomination aux Molières avant l'adaptation grand écran et son sacre des César.