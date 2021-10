Jean-Claude Elfassi, paparazzi, a révélé ce vendredi 24 août sur son Twitter et sur son site internet que Jean-Luc Delarue avait succombé à son cancer.

D’après lui, il serait décédé hier soir à l’hôpital américain, sans apporter plus de précisions.

La famille n’a pas encore communiqué sur cette information.

Actualisation / 12h50 : Il avait 48 ans. L'animateur de télévision, Jean-Luc Delarue, est mort des suites de son cancer de l'estomac, jeudi matin, selon RTL.

Actualisation / 15h42 : Sa société de production, Réservoir Prod, a confirmé le décès de son patron-fondateur, "Selon son souhait, il sera enterré dans la plus stricte intimité et sa famille demande de bien vouloir respecter son chagrin et son intimité", a déclaré l'un des responsables de Réservoir Prod.

Tendance Ouest adresse ses sincères condoléances à la famille et aux amis de Jean-Luc.

