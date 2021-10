Le nouveau Muse "Unsustainable" vient d'arriver !

Nous les attendons à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Londoniens avec "Survival" (hymne officiel de l'évènement).

Et à la surprise générale, le groupe britannique vient de mettre en ligne un nouveau morceau intitulé "Unsustainable" qui sera présent dans leur sixième opus "The 2nd Law".

Moins rock, le titre "Unsustainable" est très orienté électro et a été inspirée par un concert du DJ Skrillex. Cette nouvelle piste sème le trouble dans l'esprit des fans qui ne savent plus à quoi s'attendre dans "The 2nd Law".

Réponse le 1er octobre chez les disquaires !