Nouveau single de Mika : "Celebrate"

On se souvient tous de l'engouement provoqué par le titre "Elle me dit", à présent c'est au tour de "Celebrate" de prendre le relais.

Ecrit par Mika et produit par Nick Littlemore (Empire of the Sun) et en collaboration étroite avec Pharel Williams ce nouveau titre pourrait bien envahir les ondes dans les prochaines semaines tant le rythme est entrainant et dansant.

Après "Life in Cartoon Motion" et "The Boy Who Knew Too Much", le single "Celebrate" annonce la sortie du 3e album de l'artiste intitulé "The Origin of Love". Il sera en vente à partir du 17 septembre prochain après deux ans de travail acharné avec des références, tels que William Orbit ou encore le DJ Benny Benassi.

Mika avait récemment fait parlé de lui avec "Make You Happy" un nouvel extrait de son album, ce retour en force montre qu'il souhaite faire partie de la playlist de l'été.