L'éphéméride du jeudi 9 août 2012

Voici l'éphéméride du jeudi 9 août



JEUDI 9 AOUT 2012

-----------------



222e jour de l'année



SAINT-AMOUR

Martyr honoré en Franche-Comté, au village de Saint-Amour (Jura)

Ni qualités, ni couleur, ni chiffre



QUELQUES 9 AOUT

---------------



1896 : naissance du psychologue Jean Piaget (mort le 16 septembre 1980)

1803 : Robert Fulton fait fonctionner le premier bateau à vapeur sur la Seine

1943 : mort du peintre Chaïm Soutine

1945 : la deuxième bombe atomique américaine est larguée sur Nagasaki

1962 : mort de l'écrivain allemand Herman Hesse

1969 : assassinat de l'actrice Sharon Tate dans sa villa de Californie

1974 : le scandale du Watergate entraîne la démission du président Richard Nixon

1975 : mort du compositeur soviétique Dimitri Chostakovitch

1982 : attentat de la rue des Rosiers à Paris : 6 morts, 22 blessés

1983 : déclenchement de l'opération française Manta au Tchad pour contrer une offensive rebelle appuyée par la Libye

1993 : le prince Albert de Liège, désigné comme successeur de son frère Baudouin Ier, devient roi des Belges

1999 : Le président russe Boris Elstine nomme Vladimir Poutine Premier ministre

2007 : aux Etats-Unis, début de la crise des subprimes qui se traduira par une crise financière mondiale



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 06H37 et se couche deux minutes plus tôt à 21H14

Le dicton : "soit dans un pré, soit au soleil, est nuisible en août le sommeil "





LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

------------------------------------------







POLITIQUE

---------

- Le Conseil constitutionnel se réunit sur la loi de Finances rectificative 2012, premier acte budgétaire de l'ère Hollande, voté fin juillet par le Parlement. Il doit aussi statuer, vraisemblablement dans l'après-midi, sur la question de savoir si l'adoption du traité de stabilité budgétaire européen nécessite une modification de la Constitution (pas d'indication d'horaire).



PROCES

------

MARSEILLE - 09h00 - Grand conseil de la mutualité (GCM) en redressement

judiciaire: audience intermédiaire (à huis clos) au TGI, qui doit examiner le plan de redressement de la direction du GCM, qui gère 11 centres de santé et une clinique dans les Bouches-du-Rhône ; grève et rassemblement des salariés



SOCIETE

-------

LILLE/HELLEMMES - Ecole d'architecture - 17H00 - Le père Arthur, prêtre et défenseur des Roms, va baptiser une dizaine d'enfants Roms pour dénoncer l'expulsion prochaine et "sans solution" de trente familles vivant dans un campement près de Lille.



CULTURE

-------

LILLE - Grand Palais - 2e Jeux mondiaux de l'esprit en parallèle aux JO de Londres : bridge, jeu de go, échecs, dames, échecs chinois (jusqu'au 23)

Illustration : portrait de Soutine par Modigliani.