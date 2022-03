Michel Lalande est le nouveau préfet de région

Né le 8 janvier 1955 à Sancerre (Cher), il était jusqu'alors préfet de La Réunion.

Il succède à Didier Lallement, secrétaire général du ministère de l’Intérieur et haut fonctionnaire de Défense depuis lundi 30 juillet.

Découvrez ci-dessous le curriculum vitae de Michel Lalande.

Diplômes

D.A.P Maîtrise en droit

E.N.A promotion "solidarité"

Parcours

25-11-1975 Contrôleur des P. et T.

01-01-1977 Attaché d’administration centrale au secrétariat d’Etat aux P. et T.

01-01-1981 Elève de l’E.N.A. (Promotion "Solidarité").

01-06-1983 Administrateur civil de 2e classe au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, adjoint au chef du bureau de l’urbanisme et du logement.

02-01-1985 Chef du bureau des services territoriaux et de la formation (DGCL).

16-09-1986 Directeur du cabinet du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.

01-09-1988 Détaché directeur général des services du département des Deux-Sèvres (mobilité).

22-01-1991 Sous-directeur du recrutement et de la formation au ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de l’Espace.

04-04-1991 Administrateur civil hors classe.

20-01-1994 Sous-directeur des services de secours et des sapeurs pompiers (DSC).

24-06-1996 Sous-préfet hors classe, sous-préfet du Raincy (1ère catégorie).

16-02-2000 Secrétaire général de la préfecture du Rhône (1ère catégorie).

01-03-2001 Directeur des personnels, de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur.

28-04-2002 Reclassé administrateur civil hors classe.

02-06-2003 Préfet, directeur du cabinet du préfet de police.

10-01-2005 Préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris

Avril 2008 Préfet de Saône-et-Loire

Janvier 2009 Préfet de la Réunion

Photo : http://www.outre-mer.gouv.fr/