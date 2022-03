Les sorties de ce dimanche 29 juillet dans la région

Rendez-vous à Ouistreham pour le tournoi national de Beach soccer. Vous verrez s’affronter des équipes venues de toute la France, une manifestation riche en événements, organisée par l'Olympique Normand.

Aujourd’hui c'est aussi la 9ème course du Run à St Vaast la Hougue. Un millier de coureurs sont attendus pour cette épreuve qui vous fait relier St Vaast à Tatihou. Toutes les personnes majeures sont invitées à faire cette épreuve de 8km.

Départ prévu à 11h35.

Découvrez la Polynormande, la mythique course cycliste qui relie Avranches et St Martin de Landelle. Les coureurs vont s’affronter sur 157km et c’est une course qui s’inscrit dans les 16 épreuves de Coupe de France PMU , d’où découle un champion et un classement par équipe. Infos et programme sur polynormande.com.

Autre course, celle du signal d’Ecouves, une épreuve nationale junior de cyclisme qui démarre à partir de 14h00 rue de Bretagne à Alençon. Une centaine de coureurs venus de toute la France sont attendus pour l’évènement. Pour la petite histoire, Pierre Roland, vainqueur d'une étape du Tour de France avait remporté cette course il y a quelques années.

Ce matin, à partir de 11h15, profitez d’une messe en plein air à Gorges dans la Manche, puis à 14h30, retrouvez les 4L en folie suivi d’un apéro concert avec le groupe « TE KI LA » et pour clôturer la soirée, grand feu d’artifice à 23h00 avec bal jusqu’au bout de la nuit.

Restauration et fête foraine sur place.

A Isigny sur mer c'est la fête de la moule à partir de 12h00. Dégustations de moules, animations musicales, randonnées pédestres et cyclistes, diner spectacle et bien d'autres animations tout au long de la journée.

Enfin, ça jazz à la fabrique à Lion/mer avec les sonorités des Standards de Broadway de Thelonious Monk ou de Duke Ellington, ils vont se croiser le temps d’un concert cet après-midi à partir de 16h30.