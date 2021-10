Les sorties du week-end en Basse Normandie

Samedi 4 août

- C’est le concours Hissez les Voix au Passous à Agon-Coutaiville, c'est le moment de se lancer pour les chanteurs amateurs ou confirmés devant un large public et un jury afin d’avoir la chance de pouvoir éditer un 1er disque.

Les présélections commencent à 12h et durent tout l'après-midi. Vient ensuite la demi-finale à 20h30 et avant la finale, le pays basque s'invite avec.... Boulevard des airs, le groupe festif du sud-ouest viendra mettre l'ambiance à 22h, la chanteuse Liza jouera en 1ère partie avant de connaître le nom du ou de la gagnante !

Toute la journée, il y aura aussi des structures gonflables mises en place pour les jeunes et 1 tombola avec 5.000 euros de dotations. C'est aujourd’hui au Passous à Agon-Coutainville de 12h à 1h et c’est gratuit !

- Ce samedi, c’est aussi le 20e anniversaire de la chasse et de la pêche à Carrouges. Les festivités ont débuté à 9h, des spectacles sont prévus en soirée. Tarif : 9 euros et gratuit pour les moins de 15 ans et le tarif inclus la visite du château de Carouges.

- L’Union des Commerçants de Coutances vous accueille pour une grande braderie toute la journée, avec exposition de voitures, structure gonflable pour les enfants et bien sûr des affaires immanquables (vêtements, objets en tout genre) dans les rues de Coutances.

- Dans le cadre de l’Été musical de Barfleur vous avez rendez-vous à 20h30 dans l’église de Barfleur pour un 3e concert. Il s’agit d’un récital exceptionnel d’Anne Queffelec en hommage à Brigitte Engerer, marraine du festival.

Au programme : des œuvres pour piano de Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, Ravel et Liszt.

- 3e festival de BD et du livre jeunesse de Coutances : le manchot bulleur. Rencontre avec plus d'une vingtaine d’auteurs dont les personnages sont influencés par leur environnement dès 12h.

C'est à l'église Saint Pierre de Coutances.

Dimanche 5 août

- Anniversaire de Aj Hackett Normandie au viaduc de la souleuvre. De 11h à 21h00 vous découvrirez les disciplines présentes aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, tel que le VTT Trial, les échasses urbaines, le double dutch ou encore la batucada. Vous pourrez vous amuser en testant les Zorb et la BumperBall et des baptêmes d'hélicoptère.

Infos et réservations sur normandie.ajhackett.com

- Ce 5 août c’est aussi la fête du port à Port en Bessin. Sur le port, venez-vous initier à l'optimiste ou au modélisme, admirer les bateaux au marché nautique ou participer à la course de garçons de café. 2 écrans plats sont en jeu. De la musique vous accompagnera toute la journée, sur le bassin mais aussi à bord d'un bateau avec le groupe "la bande à Jojo".

L'entrée est à 1 euro sauf pour les personnes habillées d'une marinière : dans ce cas-là c'est gratuit ! (Marinières aussi en vente sur place pour la bonne cause).

- Après le succès de la première édition, jusqu’à demain se déroule la 2e édition de la course de tracteurs tondeuses de Domfront. Vous assistez à 5 courses d’1h30 chacune sur un circuit de 1,2 km. A découvrir également sur tracteurs-tondeuses.new.fr.

- Journée lire et gouter le Pays d’Auge demain de 10h à 19h dans le bourg de Camembert sur le thème culinaire. Une journée parrainée par Max Poilâne avec au programme salon du livre Normand, démonstrations culinaires, conférence sur "l’art d’être boulanger à 15h00" et dégustation avec la confrérie du camembert à 16h00. Contact : 02.33.39.08.08.