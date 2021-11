Idées loisirs Normandie : Week-end du 2 et 3 juillet

Tout ce week-end, des stages d'improvisation sont organisés au théâtre de la Haute-Ville à Granville. Ouvert à tous les ados de plus de 15 ans et aux adultes, aux débutants comme aux confirmés, c'est l'occasion de laisser parler votre créativité et votre sens de la mise en scène. En plus les participants de ce stage participeront à un match d'impro lors des « matchs d'impro à l'heure de l'apéro » des sorties de bain fin juillet. Ca se passe cet après-midi de 13h à 18h, et demain de 10h à 12h puis de 13h à 16h au théâtre de la Haute Ville de Granville. Le stage coûte 70€, renseignements et inscriptions au 02 33 59 88 50 ou au 02 33 69 27 30.





Ce soir, c'est la 6ème édition du festival « les notes en folie » à Bolleville. Venez applaudir à partir de 19h Ministère Magouille, A fond d'cale et Skanka. C'est au stade de Bolleville entre la Haye du puits et Portbail, 8 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans.





A partir de demain, le labyrinthe de Bayeux vous accueille pour la saison estivale. Le labyrinthe de Bayeux vous présentera son parcours animé ! Muni de votre livret de jeu et de votre plan, vous partirez à la recherche des différentes étapes sonorisées ou vous serez transportés dans l’univers de nos contes. Sur place également, une piste de karting à pédales et un parcours aventure dans les arbres. C'est tous les jours d'été de 10h30 à 19h à Mosles, à côté de Bayeux.





Tout l'été , en semaine ou le week-end, gagnez des cadeaux avec le site internet de Tendance Ouest ! En effet, jusqu'à fin juillet c'est la grande chasse aux trésors sur tendanceouest.com. Il suffit de reconnaître quel lieu célèbre de Normandie est représenté sur la photo du jour. En jeu des T-shirts, des sauts à l'élastique, des entrées pour les lieux touristiques de la région et encore plein d'autres surprises.

Le festival Beauregard a commencé hier. Jusqu'à dimanche, de nombreux groupes et artistes viendront se produire sur la scène d'Hérouville, comme Zazie et ZZ top. Attention si vous prenez la voiture, de nombreuses déviations ont été installées pour améliorer la fluidité de la circulation aux abords d'Hérouville.





A Avranches c'est le festival « Rencontre des cultures » à la salle Victor Hugo depuis hier . Cette 4ème édition est placée sous le signe de l'Outre-Mer, musique, spectacle humoristique ou encore marché créole sont à découvrir tout au long du week-end. Toutes les informations sont à retrouver sur tendanceouest.com





A Vire c'est la 21ème édition des Virevoltés qui commence aujourd'hui et pour 10 jours. Plus de 35 spectacles dédiées aux arts de rue avec une représentation des célèbres Tambours du Bronx sont notamment au programme.





Ce soir à Banneville sur Ajon, près de Villers Bocage, ne manquez pas le Fest'Noz traditionnel à la Chapelle Saint Clair ! Les amis de la chapelle vous attendent pour cette soirée folklorique à partir de 20h.





2ème et dernier jour de la grande braderie de Cherbourg. Dans le centre-ville, plus de 2870 exposants professionnels vous proposent de faire le plein de bonnes affaires dans tous les domaines. C'est de 9h à 18h. Toutes les infos sur www.tendanceouest.com





Profitez d'un concert gratuit ce soir à Ouistreham. Le Ouistreham Jazz Big Band jouera la musique des prestigieux orchestres de jazz des années 1930 à 1970. C'est à 21h, Esplanade Lofi à Ouistreham.







Depuis hier soir et jusqu'à dimanche, c'est l'anniversaire des fêtes médiévales de Bayeux. Pour les 25 ans de la manifestation, des dizaines d'animations sont prévues comme le marché médiéval ou des reconstitutions de batailles. RDV dans les rues de Bayeux, toutes les infos sur le tendanceouest.Com









Tout ce week-end a lieu le 4ème rétro-festival à Caen. Pendant 2 jours, venez découvrir plus de 500 autos et motos de légende. Cette année hommages aux coupés et cabriolet, ainsi qu'aux 50 ans de la jaguar type E. De nombreuses animations, ventes aux enchères et concours seront organisés à côté. Malika Ménard fera 1 visite le dimanche ; C'est à l'hippodrome de Caen de 9h30 à 18h30.





Le festival du chant choral Polyfollia propose ce week-end une série de concert dans la Manche avec deux formations d'Ukraine et de Finlande. Aujourd'hui à Sainte-Croix de St Lô et dimanche à Cerisy la Salle.





A Falaise, au château Guillaume le conquérant, la saison estivale a débuté hier. Dans le cadre de l'exposition "La Normandie de l'après-conquête 1066-1204 : les châteaux des seigneurs anglo-normands"et afin de mettre en scène la vie quotidienne et les savoirs-faire des artisans de cette culture normande médiévale, des journées d'animations seront proposées tout au long de l'été dans la basse-cour et les donjons du château. Ces journées spéciales, accessibles à tous, permettront d'aborder de nombreux thèmes de l'exposition : l'atelier d'armes et la conquête, la forge, l'enluminure, la calligraphie, la cuisine des XIe et XIIe siècle, les loisirs seigneuriaux et la musique.









Demain, un rallye auto est organisé par le comité des fêtes de Picauville. Plus d'infos au 02 33 40 11 72 ou 06 60 15 76 72 .