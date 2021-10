[EN IMAGES]. Caen. Les cloches de l'église Saint-Pierre remontées dans le beffroi

Il ne faut ni avoir le vertige, ni avoir peur du risque pour monter tout en haut de l'église Saint-Pierre de Caen (Calvados). Ce mardi 19 novembre 2019, les cloches Pierre, Paul et Anne ont retrouvé leur place en haut du beffroi, en chantier depuis novembre 2016.

Retirées en 2017 pour des raisons de sécurité, les cloches conçues en airain ont été hissées tour à tour à 26 m de haut. La première à s'élancer, à 10 h, est Pierre, la plus grosse de l'église et aussi la plus lourde (2,3 tonnes). Elle date de 1808. Sa remontée a duré presque 35 minutes.

Les deux autres pèsent quant à elles 1,6 et 1,150 tonnes pour la plus ancienne, Anne, datant de 1868.

"Un moment symbolique"

Ce travail de grande minutie marque un "moment symbolique" pour la ville de Caen, selon Emmanuelle Dormoy, maire-adjointe en charge de la culture et du patrimoine caennais.

Ici, la cloche Anne, remontée en haut du beffroi. - Léa Quinio

"On est dans la phase conclusive", poursuit-elle. Si les trois cloches vont toutes être remontées d'ici la fin de la journée, il faudra patienter jusqu'au 8 décembre 2019 avant de les entendre sonner.

Pour Christophe Morel, responsable de secteur de la société Bodet, l'opération était loin d'être banale. "Il y a plusieurs sociétés qui travaillent en même temps, il faut être prudent. Le gros travail était notamment sur le beffroi, explique-t-il le sourire aux lèvres. Tout est démesuré dans un chantier comme celui-là".

L'humain est si petit à côté de ses cloches... qui pèsent entre 1,150 et 2,3 tonnes. - Léa Quinio

Un plancher de sécurité était installé à chaque niveau. Baptiste Larrue, chef d'équipe des Métiers du bois sur le chantier précise que "37 m3 de chêne ont été nécessaires pour restaurer le beffroi", soit quasiment 30 tonnes de bois à monter en haut de l'édifice, classé au titre des monuments historiques.

