Tourville-la-Rivière. La zone commerciale s'agrandit avec cinq hectares dédiés aux services

C'est l'une des dix zones commerciales les plus importantes de France. Et elle va encore s'agrandir, avec une nouvelle zone dédiée aux services, entre l'existant et la voie ferrée. "L'idée est de prévoir une zone où l'on ne vient pas seulement faire ses courses", précise Marc-Antoine Troletti, le promoteur du projet. En concertation avec les élus, il a conçu ce nouvel espace consacré notamment aux loisirs avec un immense bâtiment de 5 000 m2, qui accueillera entre autres un bowling nouvelle génération, un parc de trampoline de 2 000 m2 et une piste de karting électrique sur l'ensemble du premier étage. Le nouveau pôle accueillera aussi une grande salle de sport.

Côté santé, la clinique vétérinaire, située pour l'heure juste en face, investit des nouveaux locaux et en profite pour s'agrandir. Elle se situe à proximité d'un nouveau centre d'ophtalmologie, entouré de magasins d'optiques. Une grande pharmacie de 700 m2 s'installera aussi sur place, en remplacement de celle du centre-ville. Côté restauration, la nouvelle offre s'appuie sur un KFC et un Starbucks, qui proposera un service de drive. Salade&Co et une brasserie sont aussi annoncées.

Architecture moderne

"On a voulu faire quelque chose de beau", explique Marc-Antoine Troletti, en évoquant l'aspect architectural de la zone, conçu par le cabinet d'Elbeuf Boucles de Seine architecture : des bâtiments modernes recouverts de bois avec de grandes enseignes blanches. "C'est aux marques de s'adapter à l'architecture", détaille le promoteur. Les bâtiments sont placés en bord de route et les parkings à l'arrière pour que l'architecture "soit mise en valeur". Une place non négligeable a aussi été laissée aux espaces verts ainsi qu'à une voie piétonne et vélos pour venir directement depuis le centre-ville de Tourville. Le projet à 14 millions d'euros doit s'achever à la fin de l'année 2020.