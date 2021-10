Elbeuf. [notre dossier] À Rouen, la culture japonaise attire

C'est un projet qu'elles imaginent depuis plusieurs années et qui devrait voir le jour d'ici la fin 2018. Catherine Maugard, âgée de 25 ans, et Marie Artu, 24 ans, habitent Elbeuf (Seine-Maritime) et sont amies depuis l'enfance. "J'ai découvert la culture japonaise quand j'étais petite grâce à mon grand frère, aussi bien avec les mangas que la musique ou encore le cinéma", se souvient Catherine Maugard. Une passion qui va s'affirmer au fil des années et notamment à l'université de Lille (Nord), où elles suivent une licence de japonais avant de partir pendant un mois à Tokyo.

Marie Artu et Catherine Maugard sont amies depuis l'enfance et se lancent dans la création d'un café dédié à la culture japonaise à Rouen (Seine-Maritime). - Amaury Tremblay

Cours de japonais

Désormais diplômées, elles ont envie de faire partager cette passion avec les Rouennais en ouvrant le Nakama (camarade, en japonais) manga café. "Les clients pourront prendre un thé japonais tout en lisant des mangas", détaille Marie Artu. Des soirées à thème seront aussi organisées une à deux fois par mois avec, par exemple, des cours pour apprendre à dessiner des mangas. Les deux jeunes femmes ont lancé un financement participatif de 6000 euros puis espèrent obtenir des subventions pour les aider dans ce projet.

Un projet qui répond à une demande de plus en plus forte à Rouen comme le note Stéphane Leclerc, responsable de la boutique Le bazar du bizarre, installée à Rouen depuis une vingtaine d'années et qui propose 10 000 mangas dans ses rayonnages. "Tous les univers de mangas sont disponibles et ça touche aussi bien les enfants que les adultes", affirme-t-il. Des lectures qui entraînent des Rouennais à l'apprentissage du japonais : "On a vu une augmentation de 40% d'élèves en cinq ans", admet Pierre Joselier, président de l'association Rouen Japon qui propose des cours d'écriture, mais aussi de calligraphie, d'origami ou de cérémonie du thé.

Depuis 20 ans, la boutique Le bazar du bizarre à Rouen propose 10 000 mangas dans ses rayons. - Amaury Tremblay

Des pâtisseries originales

La gastronomie japonaise attire toujours les Rouennais. Au-delà des sushis et autres makis, les pâtisseries se développent. Masako Harada est Japonaise, elle est arrivée à Rouen en 2008 et depuis la fin 2017, elle a ouvert sa pâtisserie où elle mêle tradition française et saveur japonaise. "Il y a beaucoup de pâtisseries françaises au Japon, c'est comme cela que j'ai découvert tous ces gâteaux", se souvient la pâtissière. Masako Harada entreprend alors de se lancer dans ce domaine en France, où elle a découvert Rouen, "une ville tranquille et agréable à vivre". Depuis son ouverture, la boutique attire les clients à la recherche de nouvelles saveurs. "Il y a 10 ans, quand je suis arrivée, les Français étaient loin d'apprécier la cuisine japonaise", affirme Masako Harada.

Kenta et Akira Hirakawa vont ouvrir leur pâtisserie et salon de thé japonais au mois d'avril, place de l'Hôtel de ville. - Amaury Tremblay

Depuis, les goûts ont évolué puisqu'une autre pâtisserie japonaise va ouvrir ses portes mardi 24 avril 2018 sur la place de l'Hôtel de ville à Rouen. Aux manettes, Kenta et Akira Hirakawa qui sont arrivés à Rouen il y a 15 ans et proposent depuis des pâtisseries réalisées à domicile. "Mais, comme on a pas mal de clients, on s'est lancé dans l'acquisition d'une boutique", raconte Kenta Hirakawa. Les travaux ont débuté il y a une semaine et, à terme, les clients pourront déguster des pâtisseries dans une décoration japonaise en s'asseyant au sol, sur un tatami, comme il est d'usage au Japon.

