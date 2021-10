Orbec. Un important feu d'habitation 

Vendredi 15 novembre 2019, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un important incendie dans un immeuble d'habitation composé de cinq logements, dont un seul était occupé à Orbec (Calvados). Vers 21h l'incendie était éteint et les soldats du feu ont permis d'éviter la propagation de l'incendie à l'ensemble de l'îlot.

Deux occupantes et trois sapeurs-pompiers transportés à l'hôpital

Deux femmes de 77 et 60 ans ont été légèrement intoxiquées par des fumées et transportées au centre hospitalier de Lisieux. Une sapeur-pompier volontaire, âgée de 30 ans, a été légèrement blessée au dos en chutant, un sapeur-pompier professionnel, âgé de 40 ans, a été légèrement blessé au poignet suite à une chute et un autre sapeur-pompier professionnel de 25 ans a été blessé légèrement par la chute de matériaux.

Tous trois ont été transportés au centre hospitalier de Lisieux.

Les sapeurs-pompiers devaient maintenir un dispositif de surveillance durant une partie de la nuit.