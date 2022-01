Les Authieux-sur-Calonne. Un chauffeur de poids lourd décède dans un accident sur l'A13

Jeudi 10 octobre 2019, un grave accident est survenu sur l'autoroute A13, à hauteur de la commune les Authieux-sur-calonne (Calvados), vers Pont-l'Évêque.

Un homme décédé

Un semi-remorque transportant des céréales et un poids lourd transportant des colis ont été impliqués dans l'accident. Le chauffeur du premier engin, âgé de 42 ans, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Lisieux. Le second homme de 41 ans, a dû être désincarcéré. Le médecin du SMUR a déclaré son décès.

Vingt-cinq sapeurs pompiers sont intervenus sur les lieux, dont l'équipe sauvetage déblaiement. De lourds moyens de désincarcération ont été déployés.

