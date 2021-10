Argentan. Ouverture d'un nouveau Smartstore d'Orange

Le nouveau Smartstore d'Orange a été inauguré en présence du maire Frédéric Léveillé, vendredi matin 15 novembre 2019 au 16 de la Place-Henry-IV, à Argentan (Orne).

Deux univers

Ce nouveau magasin, d'une surface de 151 m2, est géré par la Générale de téléphonie, filiale de l'opérateur Orange. Il est divisé en deux univers : maison et fun. Outre la téléphonie, le premier présente par exemple le pilotage des espaces de vie et les offres TV d'Orange. Le second est réservé aux jeux, à la musique et aux contenus vidéo OCS.