En 2020. Des alternatives déjà visibles

Il y avait eu un premier pas avec l'interdiction de distribuer des sacs plastiques aux caisses des supermarchés, en 2017. À partir du 1er janvier 2020, la chasse aux matières plastique superflues va s'intensifier avec l'entrée en vigueur de plusieurs lois interdisant certains produits du quotidien. Les principaux concernés par ces nouvelles mesures écologistes sont les restaurateurs. Dans quelques semaines, ils n'auront plus le droit de proposer à leurs clients des gobelets, des assiettes, des pailles ou encore des petites touillettes pour le café, si celles-ci sont en plastique.

Un peu plus cher

"Franchement, avec toutes les gammes de produits qui se sont élargies, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas arrêter le plastique", assure Benjamin Levacher. Dans son restaurant Make & Eat, à Rouen, il avait pris le parti des emballages en papier kraft dès l'ouverture de son enseigne, il y a quelques années. "C'est vrai que ça coûte environ 10 à 15 % plus cher, mais les prix ont de plus en plus tendance à s'aligner", affirme-t-il. Du pic en bois pour les frites jusqu'à la barquette en carton, en passant par le sac en papier, tout colle déjà à la future norme. D'autres produits du quotidien sont également amenés à disparaître. En première ligne : les fameux cotons-tiges, indispensables alliés de la salle de bains dont les corps en plastiques sont aujourd'hui décriés. Là aussi, des alternatives plus vertes existent comme des modèles lavables et réutilisables ou d'autres sans plastique. Du côté des pailles en plastique, là aussi des alternatives sont déjà en vente : des pailles jetables en matière cartonnée, d'autres réutilisables en verre ou en alu... Vous n'avez plus qu'à choisir.

