Ce pass en trajets illimités permet de prendre le train de Dives à Deauville, le Bus Vert jusqu’à Honfleur et d’emprunter un vélo en gare de Deauville-Trouville. Il est également possible d’embarquer à bord des trains TER entre Dives et Cabourg et Trouville/Deauville, ou encore à bord de la ligne 20 des Bus Verts, de Deauville à Honfleur. Son coût est fixé à 13 euros pour un adulte, 29 euros pour un groupe de 3 à 5 personnes.