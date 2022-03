Malherbe a fait le plein d'interrogations

Avec deux nuls et deux revers, témoins d'une qualité de jeu plus que moyenne, les Caennais n'ont pas rassuré sur leurs capacités à jouer la remontée immédiate en L1. "C'est bien qu'on ait déjà rencontré ces difficultés maintenant, comme ça on ne sera pas surpris lors du premier match de championnat ", avance Jean Calvé.

Pire peut-être que les résultats bruts, l'attaque caennaise n'a pas fait trembler une seule fois les filets adverses. L'unique but inscrit par les Caennais a été l'œuvre d'un défenseur lavallois bien mal inspiré. Le constat doit moins à la maladresse de Livio Nabab et Romain Poyet, les deux joueurs ayant évolué successivement en pointe, qu'aux difficultés à se procurer de réelles occasions.

Garande refuse de tirer sur ses attaquants

"De la même façon que ce n'est pas simplement la faute du gardien ou des défenseurs quand on prend des buts, je ne vais pas tirer sur les attaquants parce qu'ils n'ont pas marqué, réagit Patrice Garande. Ils n'ont pas assez de solutions derrière." L'entraîneur caennais assure ne pas être plus inquiet qu'au moment où il a pris le groupe en main. "On a fait le maximum qu'on pouvait faire, en tout cas sur le plan physique. Sur les plans technique et tactique, l'équipe ne se fait pas en trois semaines. Il nous faudra un peu de temps mais on va y arriver."

Le retard pris dans le recrutement combiné aux indisponibilités liées aux blessures a pesé lourd dans les contre-performances subies en préparation. Caen, qui dispose d'un défenseur central supplémentaire en la personne de l'ancien capitaine nantais Jean-Jacques Pierre, reste sur la piste de deux à trois éléments. "La priorité est de recruter un milieu gauche, ensuite un attaquant et éventuellement un milieu axial, expose Patrice Garande. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez armés. Si on a ces recrues, on pourra espérer jouer les premiers rôles en Ligue 2.