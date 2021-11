L'entraînement reprend : les Malherbistes repartent à l'attaque

Un mois avant la reprise du championnat de Ligue 2, le 2 août prochain, les néo-pros, Thomas Lemar et Jonathan Beaulieu faisaient partie de la quinzaine de joueurs présents ce matin à l'entraînement. Le Lorientais, Mathias Autret comptait également parmi les nouveaux visages aperçus. Dans le cadre de la transaction qui a vu Raphaël Guerreiro quitté Malherbe pour le club breton, il a été prêté un an au SMC. Le Rémois, Jonathan Kodjia, également prêté pour une saison était bien lui aussi à la reprise, tout comme l'ex-Boulonais Ngolo Kanté et l'ex-Monégasque, Dennis Appiah.

Manquaient en revanche Nicolas Seube, Damien Perquis, Livio Nabab et Mathieu Duhamel, partis passés des examens, comme il est de coutume avant chaque saison. Laurent Agouazi, récemment sélectionné en équipe d'Algérie, bénéficie de quelques jours de repos supplémentaire.

Audio > La réaction de quelques supporters à la reprise de l'entraînement

Le programme de la semaine de reprise

Lundi 1er juillet : entraînements à 10h et 16h30 (Venoix)

Mardi 2 : entraînements à 10h et 16h30 (Venoix)

Mercredi 3 entraînements à 10h et 16h30 (Venoix)

Jeudi 4 : entraînements à 10h et 16h30 (Venoix)

Vendredi 5 : entraînements à 10h (Venoix) et 16h30 (Deauville)

Samedi 6 : entraînements à 10h et 16h30 (Deauville)

Dimanche 7 : entraînements à 10h et 16h30 (Deauville)).