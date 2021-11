Malherbe : plus que 15 jours avant le grand départ

Même si la route est encore longue et même si les deux recrues phares du mercato que sont le défenseur Felipe Saad et le milieu de terrain Jérôme Rothen n’ont pas encore joué le moindre match en rouge et bleu, certaines tendances commencent à se dessiner. Les 2 000 spectateurs massés dans le stade de Valognes ont vu une prestation rythmée et spectaculaire (2-2, 5-6 pour Le Havre aux tirs au but), à l’occasion du Trophée des Normands organisés par l’Union des journalistes sportifs français, le samedi 13 juillet.



Equilibre à trouver

“Dans l’ensemble, je suis content de ce que j’ai vu, affirme Patrice Garande, l’entraîneur. On sort d’un bon stage et on était quand même entamés. Comme toujours dans ces matchs-là, il y a eu du bon et du moins bon.” Cueillis à froid par un but d’Alexandre Bonnet dès la cinquième minute, les Caennais ont bien réagi en première mi-temps mais leur manque de justesse les a empêchés de concrétiser leur domination. “Dans la construction, je nous ai trouvés plus forts que Le Havre”, avance le président Jean-François Fortin.

Défensivement, Caen a davantage souffert, au point d’encaisser un deuxième but peu avant la pause. Les deux actions sont venues du couloir d’Aurélien Montaroup, sur le côté gauche de la défense caennaise. “Il ne faut pas oublier qu’on a une défense complète à refaire. Il faut que je règle le problème défensif pour que nous trouvions cet équilibre entre l’attaque et la défense”, estme Patrice Garande. Offensivement, Caen semble “plus fort que la saison passée” d’après son coach. Le doublé de Jonathan Kodjia en deuxième mi-temps a révélé une partie du potentiel malherbiste en la matière.