Musique. Les albums à sortir le 8 novembre

Beaucoup de rééditions d'albums sortis au premier semestre 2019 et en fin d'année 2018 seront disponibles ce vendredi 8 novembre 2019.

Certifié disque de diamant, son premier album va avoir droit à une suite : Angèle sort Brol, la suite

M.Pokora, qui vient de faire ses premiers pas en tant qu'acteur, réédite Pyramide

Soprano sort une réédition baptisée Du phœnix aux étoiles

Gauvain Sers réédite Les oubliés

Calogero sort un triple best of et un coffret avec tous ses albums, dont deux CD où l'on retrouve des raretés et maquettes de chansons composées pour Johnny Hallyday, Florent Pagny ou Françoise Hardy.

Philippe Katerine dévoile son 14e album Confessions

Un nouvel album aussi pour l'italien Zucchero intitulé D.O.C

Les rappeurs Djadja & Dinaz sortent la réédition de Drôle de mentalité

Alkpote, déjà présent sur la réédition de l'album de Bilal Hassani, sort Monument