Musique. Calogero annonce la sortie d'un nouvel album !

L'artiste phare de la chanson française, dont le succès se mesure aux dizaines de Zenith remplis lors de sa dernière tournée "A.M.O.U.R Tour", a annoncé la sortie d'un nouvel et 10e album, pour octobre. Entouré du trompettiste Ibrahim Maalouf sur son nouveau single Parie qu'on s'aime encore, le chanteur enchaîne les chansons à succès.

Son dernier album "A.M.O.U.R" s'est écoulé à plus de 85 000 exemplaires, et c'est à peine un an après sa sortie que "X" va voir le jour. Pour ce cap symbolique du 10e album studio, la pochette a été réalisée par Laurent Seroussi. Calogero est suspendu dans les airs, forme une croix avec ses bras et il porte un X noir qui barre sa chemise blanche. Rendez-vous le 25 octobre pour découvrir ses nouvelles chansons.