Le Havre. L'après Lubrizol : la zone industrielle est-elle sûre ?

Des syndicalistes inquiets. Mardi 29 octobre 2019, les syndicats CGT de la zone industrielle (ZI) du Havre (Seine-Maritime) ont convié la presse pour évoquer leurs inquiétudes face au manque de sécurité sur les sites SEVESO de leur secteur. Peux eux, l'incendie de Lubrizol aurait pu se produire sur n'importe quel autre site SEVESO. Ils dénoncent un manque de personnels et une utilisation trop massive de sous-traitants pas toujours assez bien formés. Parmi les revendications également : que chaque site ait ses pompiers professionnels opérationnels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Écoutez Sylvain Chapelle, salarié CGT à l'usine chimique Omnova (Sandouville) et secrétaire de l'union CGT d'Harfleur :

Sylvain Chapelle, secrétaire de l'union CGT d'Harfleur Impossible de lire le son.

Comité de suivi des sites SEVESO de la ZI Le Havre

Pour évoquer l'ensemble des préoccupations liées à la sécurité, la sous-préfète du Havre réunit mercredi 6 novembre 2019, à 14 heures, à la CCI Seine-Estuaire le Comité de suivi des sites (CSS) de la ZI du Havre. Associations de riverains, associations de protection de l'environnement, syndicats, industriels, CCI et le port du Havre sont réunis pour apporter toutes les informations nécessaires à la population et participe à l'élaboration du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Les CSS sont nés du Grenelle de l'environnement de 2010. Ils regroupent les Commissions locales d'information et de surveillance (CLIS) compétentes pour les installations de traitement des déchets et les Comités locaux d'information et de concertation (CLIC) compétentes pour les sites SEVESO.

