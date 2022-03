Le Havre. Football (Ligue 2) : Entre le HAC et Nancy, une histoire de penalties

Le match

Dans le coin bleu, une équipe havraise gagnée par le doute après six matches sans victoire (2 d et 4 n) et créditée d'un seul succès en cinq apparitions devant son public. Dans le coin rouge, une formation nancéienne abonnée aux résultats nuls (8 avant cette 13e journée) mais battue seulement une fois depuis le début de saison (à Sochaux le 23 août). Face à un adversaire réputé pour la qualité de son organisation, les Ciel et Marine, certes parfois brouillons, se créaient rapidement quelques situations intéressantes. D'abord par Bese, dont le coup de tête décroisée, à la suite d'un corner de Basque, passait de peu à côté (11e). Puis par Assifuah, qui ajustait mal sa reprise de la tête à la réception d'un nouveau centre de Basque (16e).

La première période allait ensuite se résumer à une histoire de penalties. Le HAC en obtenait deux. Le premier pour une main réelle mais pas du tout intentionnelle d'Akichi. Kadewere ne profitait pas de l'aubaine, sa frappe à mi-hauteur étant repoussée par Valette (22e). Le second pour une charge pas franchement évidente d'El Kaoutari sur Basque. La décision de M. Rainville paraissait encore plus contestable. Cette fois, Kadewere ne laissait pas passer sa chance. L'international zimbabwéen inscrivait là son douzième but de la saison et permettait ainsi aux siens de virer en tête à la pause (1-0, 39e).

La " règle " de la compensation

Inoffensifs en première mi-temps, exception faite d'une reprise trop enlevée de Vagner (34e), les Lorrains se devaient de prendre plus d'initiatives au retour des vestiaires. Ils s'y employaient, mais leurs tentatives manquaient de précisions et leurs coups de pied arrêtés étaient improductifs. Mais un nouveau penalty, pour Nancy cette fois, allait changer la donne. Difficile de ne pas y voir une forme de compensation de la part de M. Rainville. La faute légère de Bese, reconnu coupable d'avoir mis son bras en opposition sur une incursion de Vagner, offrait à ce dernier la possibilité d'égaliser (1-1, 62e).

Le HAC ne tardait pas à repartir de l'avant. Coup sur coup, Valette devait détourner un tir en angle fermé de Thiaré, puis stopper la frappe de Meras (68e). Les Nancéiens répliquaient dans la foulée par Bassi, dont la tentative était joliment captée par Gorgelin (69e). Les Ciel et Marine se procuraient deux nouvelles occasions en fin de match, mais sans pouvoir forcer la décision. Valette boxait la frappe de Kadewere (83e), avant de s'interposer sur celle trop écrasée de Dzabana (89e). Le HAC enchaîne donc un septième match sans succès et pointe en 7e position, avant un déplacement à Sochaux, vendredi 8 novembre 2019.

Les buts

39e : El Kaoutari est sanctionné d'une charge irrégulière dans le dos de Basque. Kadewere transforme le penalty, en plaçant le ballon dans le coin droit de Valette.

HAC - Nancy : 1-0

62e : Vagner s'infiltre dans la surface havraise. Bese met son bras opposition. Nouveau penalty sifflé par M. Rainville. Vagner prend Gorgelin à contre-pied.

HAC - Nancy : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Rainville. Spectateurs : 6 147

Buts HAC : Kadewere (39e, s.p.) ; Nancy : Vagner (62e s.p.)

Avertissements HAC : Kadewere (53e) ; Nancy : M. Gueye (25e), El Kaoutari (37e)

HAC : Gorgelin – Bese, Ersoy, Camara (cap), Meras – Basque, Gueye, Ben Mohamed (W. Coulibaly, 76e) – Thiaré, Kadewere, Assifuah (Youga, 76e). Ent : Paul Le Guen

NANCY : Valette - Seka (cap), El Kaoutari, Lybohy – Karamoko, Akichi, Lefebvre (Rocha, 46e), Muratori – Bassi (Bertrand, 84e), M. Gueye (M. Dembélé, 46e), Vagner. Ent : Jean-Louis Garcia

Réactions

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : " On fait un nul moins maîtrisé que la semaine dernière (à Valenciennes). On a parfois été un peu nerveux. On a eu moins le contrôle du jeu. On s'est quand même procuré pas mal d'occasions, mais on a joué une équipe qui a des vraies qualités. Ce n'est pas un hasard si Nancy n'a perdu qu'un match. Mes joueurs méritent énormément de soutien. Ils donnent beaucoup. C'est une période où il faut les aider. La série sans victoire s'étire. On ne perd pas beaucoup, mais on ne gagne pas beaucoup non plus. On n'avance pas au classement, donc, c'est vrai qu'il y a un peu de nervosité. C'est tout sauf un manque de générosité ou d'implication, c'est simplement un manque de confiance. Il faut se remettre dans le droit chemin, décrochait cette victoire qui nous ferait beaucoup de bien. On n'y arrive pas, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire. On va s'accrocher. "

