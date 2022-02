Le Havre. Football (Ligue 2) : à Valenciennes, le HAC peut pester contre son inefficacité

Le match

Sevrés de victoire depuis cinq journées, Valenciennes et le HAC se devaient de stopper leur sombre série sous peine de dilapider tout le bénéfice d'un été radieux et de rentrer dans le rang. Les Nordistes mettaient d'entrée beaucoup d'intensité, sans toutefois désarçonner une défense havraise inédite, avec, dans l'axe, le retour d'Ersoy, associé pour la première fois à Mayembo. Echaudés par leurs récentes entames de match catastrophiques, les Ciel et Marine s'évertuaient avant tout à être bien en place dans le premier quart d'heure. Avant de passer la vitesse supérieure. Lancé en profondeur par Basque, titularisé pour la première fois de la saison, Kadewere, d'une frappe enroulée, obligeait Prior à s'envoler (17e). Fedele répliquait dans la foulée, mais sa frappe filait au ras du montant droit de Gorgelin (19e).

Tranchants dans leurs remontées de balle, techniquement supérieurs, les hommes de Paul Le Guen développaient par séquences des mouvements de grande qualité, qui n'étaient pas sans rappeler ceux dont ils étaient coutumiers en tout début de saison. Mais l'efficacité faisait défaut. Sur un centre de Bese, Kadewere voyait son tir contré in extremis par Dos Santos (24e). Sur le corner qui suivait, son coup de tête ne trouvait pas le cadre. Le HAC prenait clairement l'ascendant. A la suite d'une percée incisive de Dina Ebimbe, Kadewere avait une nouvelle balle de but au bout du pied, mais il ratait la cible, là encore (34e).

Bonnet blessé, Mayembo expulsé

Les Havrais attaquaient la seconde période avec toujours autant de bonnes intentions. Après un centre de Meras, suivi d'une remise de Kadewere, Bonnet expédiait sa frappe à côté. Victime au préalable d'une faute de Brassier, il bénéficiait néanmoins d'un coup franc bien placé, que Basque négociait mal (46e). La blessure de Bonnet allait toutefois cassé quelque peu le rythme. Victime d'une luxation de l'épaule après un choc avec Dos Santos, le capitaine havrais devait céder sa place à Fontaine (49e).

Le HAC continuait à faire l'essentiel du jeu face à des Valenciennois régulièrement regroupés dans leur moitié de jeu. Mais ça manquait encore et toujours de justesse dans les vingt derniers mètres, voire de conviction à l'image de ce coup franc hors cadre de Fontaine (73e). Autre symbole de l'inefficacité havraise, cette reprise écrasée de Kadewere à la réception d'un centre de Meras.

A force de ne pas concrétiser leur domination, les Ciel et Marine restaient sous la menace d'un coup de Trafalgar. Une tête trop enlevée de Chevalier, seule véritable occasion nordiste du match, sonnait comme un avertissement (88e). Le HAC frôlait encore un peu plus la correctionnelle sur une percée de Guillaume, déstabilisé par Mayembo en position de dernier défenseur et donc logiquement expulsé (90e+1). Le coup franc de Chergui ne donnait rien. On en restait là, sur ce 0-0 frustrant qui place le HAC en sixième position, avant la venue de Nancy, lundi 4 novembre 2019 au Stade Océane.

La fiche

Arbitre : M. Landry. Spectateurs : 7 653

Avertissements Valenciennes : Dos Santos (48e), Brassier (72e), Hein (79e)

Expulsion HAC : Mayembo (90e+1)

VALENCIENNES : Prior - Dos Santos (cap), Ntim, Spano, Brassier – Masson, Fedele (Hein, 68e), D'Almeida – Cabral (Chevalier, 52e), Guillaume, Romil (M. Chergui, 75e). Entraîneur : Olivier Guégan

HAC : Gorgelin – Bese, Mayembo, Ersoy, Meras – Dina Ebimbe (Bazile, 73e), Gueye, Basque, Bonnet (cap) (Fontaine, 49e) – Thiaré (Ben Mohamed, 88e), Kadewere. Enraîneur : Paul Le Guen

Réactions

Paul Le Guen (entraîneur du HAC) : " C'est une déception. On avait besoin d'une victoire pour se relancer, et on ne l'a pas obtenue. Je ne trouve pas que ce soit un problème de générosité ou d'engagement. On a mis tout ce qu'il fallait, mais on a gâché énormément de situations. On n'a pas été juste dans la zone de finition. C'est dommage, car il y avait vraiment la place pour gagner ce match. On a senti qu'on maîtrisait collectivement, on a fait des mouvements de qualité, mais on n'a pas fait les bons choix offensivement. On est loin du réalisme qu'on avait en début de saison. On a trois suspendus pour le prochain match (Fontaine, Dina Ebimbe et Mayembo), peut-être des blessés si Alex (Bonnet) est sérieusement touché. Ça fait quand même beaucoup. Il va falloir compter sur un groupe un peu plus large. "

