Normandie. Un forcené interpellé par le RAID à Vernon (Eure)

Prévenues dès le milieu de matinée et après avoir bouclé le quartier de la gare à Vernon (Eure), les forces de police et de secours ont été mobilisées pour une intervention rue du Vieux Château, où un homme menaçait de mettre fin à ses jours et refusait de sortir de son logement.

Le désespéré menaçait de mettre fin à ses jours

Le forcené a été interpellé en milieu d'après-midi par les hommes du Raid, le groupe de Recherche Assistance Intervention et Dissuasion de la Police Nationale et immédiatement placé immédiatement en garde à vue, au commissariat de Vernon.

Intervention réussie des forces de l'ordre sans violence ni blessés ce jour sur la commune de Vernon pour secourir une personne armée désespérée qui menaçait de mettre fin à ses jours. — Préfet de l'Eure (@Prefet27) November 3, 2019

