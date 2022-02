Faites de la Zumba sur les hits latino de l'été

Phénomène fitness de ces derniers mois, la Zumba entre au panthéon de la compilation avec un double album CD officiel dédié. Pour l'occasion, toutes les stars de la musique latine et dance sont présents sur Zumba Fitness Dance Party(Universal Music). Pitbull, Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Lucenzo ou encore Tacabro figurent dans la playlist, tout comme le Français Keen'v.

Disponible à compter du 23 juillet prochain, Zumba Fitness Dance Party compte 37 tubes dont Danza Kuduro, Tacata, I Know You Want Me, Only Girl, Hips Don't Lie, Ai Se Eu Te Pego et On The Floor.

La playlist de Zumb Fitness Dance Party :



CD1

1. Lucenzo feat. Don Omar - Danza Kuduro

2. Zumba Fitness - El Amor, El Amor

3. Tacabro - Tacata

4. Zumba Fitness - Dance, dance, Dance

5. Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego

6. Zumba Fitness - Mi Vecina

7. Nicki Minaj - Starships

8. Zumba Fitness - If You Wanna Dance

9. Gustavo Lima - Balada (Tche Tcherere Tche

Tche)

10. Zumba Fitness - Zumba Mami

11. Jennifer Lopez - On The Floor

12. Zumba Fitness - Estamos Calienticos

13. Flo Rida - Good Feeling

14. Zumba Fitness - Flores Pa' Regar

15. Sushy - Water

16. Zumba Fitness - Dancing Salsa

17. Costuleta - Maya

18. Zumba Fitness - Sukumbiarabe

19. Pitbull - I Know You Want Me (Calle Ocho)

CD2

1. Wisin & Yandel feat. Jeannifer Lopez - Follow The Leader

2. Zumba Fitness - Fee Like Dancing

3. Rihanna - Only Girl (In The World)

4. Zumba Fitness - Merehop

5. Lil Jon - Get Low (Meringue Mix)

6. Zumba Fitness - Pa' La Discoteka A Bailar

7. Jose De Rico feat. Henry Mendez - Rayos De Sol

8. Mohombi - Bumpy Ride

9. Zumba Fitness - Mawa Sillah

10. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

11. Collectif Métissé - Z Dance

12. Shakira feat. Wyclef Jean - Hips Don't Lie (Bamboo Remix)

13. Zumba Fitness - Chismosita

14. Keen'v - Ma Vie Au Soleil

15. Zumba Fitness - Quiera Volver A Mis 20

16. DJ Antoine feat. The Beat Shakers - Ma Cherie 2k12

17. Zumba Fitness - Too Hot

18. Havana Delirio - Carnavalera