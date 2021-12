Musique. Shakira veut faire venir l'été avec Me gusta

Shakira commence fort l'année 2020. Elle a chanté à la mi-temps du superbowl, l'une des émissions sportives les plus regardées au monde. Plus de 100 millions d'Américains ont suivi la rencontre de football américain, mais surtout ce concert d'une quinzaine de minutes 100 % latino. Shakira était en effet sur scène avec Jennifer Lopez. C'est le concert de mi-temps qui a été le plus regardé en replay sur YouTube avec 140 millions de vues.

Il serait dommage de se priver de cette visibilité médiatique alors la compagne du footballeur espagnol Gerard Piqué a annoncé une tournée mondiale pour 2021. Pour l'instant, aucune date n'a été dévoilée. On ne sait pas non plus si un album est prévu dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que Shakira est de retour avec Me gusta, un single chanté en espagnol avec le rappeur portoricain Anuel AA, qui est très connu dans le milieu hispanique et aux États-Unis (il s'est révélé avec China).

Dans ce single, le couple formé par le chanteur essaie de communiquer à nouveau pour raviver la flamme.