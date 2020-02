Super Bowl. Le show du Super Bowl avec Shakira et Jennifer Lopez

C'est l'événement chaque année aux États-Unis, le Super Bowl, qui réunit plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, permet d'assister à un show spectaculaire.

Les publicitaires débordent d'imagination, toutes les plus grandes stars américaines sont en tribune ou sur le terrain et, d'ailleurs, à la mi-temps, le terrain se transforme en salle de concert à ciel ouvert. Par le passé, Michael Jackson, The Rolling Stones, Coldplay ou encore Beyoncé se sont produits sur la scène du Super Bowl. Cette 54e édition du Super Bowl n'a pas dérogé à la règle, d'autant qu'elle était très attendue puisque les Maroon 5 et Travis Scott ont déçu l'année dernière, à la suite d'un show jugé ennuyant.

Ce sont les stars latinos Shakira et Jennifer Lopez qui ont été choisies pour enflammer le Super Bowl et sur les réseaux sociaux, les réactions ont cette fois-ci été unanimes. Pour son anniversaire, Shakira a sorti le grand jeu et J.Lo lui a emboîté le pas, une performance qui restera dans l'histoire du Super Bowl.

Côté sport, ce sont les Chiefs de Kansas City qui se sont imposés 31 à 20, grâce à un grand Patrick Mahomes, MVP de la rencontre.