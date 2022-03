Radio. Gagnez un radio-réveil compatible DAB+ !

Du 1er au 8 novembre 2019, gagnez votre nouveau radio-réveil FM et compatible DAB+ offert par CGV, spécialiste en équipement audiovisuel, à retrouver chez vos commerçants et sur cgv.fr

Une radio sobre et élégante avec finition bois et aluminium brossé avec différentes fonctions : affichage horloge et date, nom de la radio, réveil et sleep, alarme, prise casque et auxiliaire, présélection de 20 stations en mémoire.

Le DAB+ se déploie en Normandie, depuis le 1er octobre 2019 à Rouen et au Havre (Seine-Maritime), puis dans toute la région. Le DAB+ c'est un son de meilleure qualité, la fin des grésillements, c'est plus intuitif, plus moderne, plus informatif.

Pour jouer, envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 8 novembre entre 8h et 9h.

A LIRE AUSSI.

La radio numérique, ou DAB+, démarre le 1er octobre 2019 en Seine-Maritime