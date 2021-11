Nouveaux locaux pour Tendance Ouest Rouen

A côté du cinéma Omnia, les bureaux du journal et le studio de la web radio offrent un ensemble ultra moderne au service de l’information.

Le nouveau siège de Tendance Ouest à Rouen a bénéficié d’un aménagement optimisé et d’un équipement performant entièrement numérique. Ce lieu est appelé à devenir un carrefour d’information pour les Rouennais et les habitants de l’agglomération.



Situé sur l’un des axes majeurs de la ville, cet établissement accessible à tous illustre la volonté de la rédaction d’être au plus proche de la réalité quotidienne des habitants de la capitale régionale et à proximité des pôles de décision.



Cette installation marque en même temps les “1 an” du journal, de son site d’information continue et de la web radio Tendance Ouest Rouen. Un bel anniversaire.