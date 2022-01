Gagnez un poste de radio numérique avec Tendance Ouest

Toute cette semaine, gagnez votre radio DR25+ de marque CGV, pour recevoir le DAB+, "la radio numérique" à Rouen et au Havre. Un cadeau d'une valeur de 80€.

Son châssis en bois et aluminium brossé fait de cette radio numérique un objet élégant et design.

Horloge & date : grâce aux informations contenues dans le flux numérique DAB+, vous aurez toujours la date et l'heure en temps réel.

Fonction réveil

Prise CASQUE

Entrée AUX

Alarme (DAB+/ FM/ Buzzer)

Fonctions ‘Sleep & Snooze'

Présélection des fréquences (mémorise 20 mémoires disponibles)

Le DAB+ apporte plusieurs avancées :

Plus de stations radio : En plus de capter la FM, le DAB+ offre un choix plus vaste; une multitude de programmes inédits à une diffusion locale.

Facile à utiliser : Avec la radio numérique, il n'est plus nécessaire de connaître les fréquences de diffusion; la recherche des programmes se fait intuitivement par une liste de nom, classée par ordre alphabétique ou par préférence.

Confort d'écoute : A la différence de la radio analogique, le DAB+ ne subit pas d'interférences.

Ainsi la qualité de réception reste stable, sans aucune perte de qualité ou de puissance notables.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Le tirage au sort aura lieu vendredi 11 octobre 2019 entre 8h30 et 9h.

A LIRE AUSSI.

La radio numérique, ou DAB+, démarre le 1er octobre 2019 en Seine-Maritime